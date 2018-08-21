Aston Martin выпустит 25 экземпляров «автомобиля Джеймса Бонда» с креслом-катапультой и пулемётами под фарами

Компания Aston Martin объявила, что построит 25 экземпляров знаменитого «автомобиля Джеймса Бонда» Aston Martin DB5. За образец для ограниченной партии возрожденных «бондомобилей» возьмут машину из фильма Goldfinger, сообщили 20 августа в пресс-службе автопроизводителя.

Автомобили из фильма воспроизведут в жизни до мельчайших деталей, включая все гаджеты, которыми так знаменита «Бондиана»: «катапультируемое» кресло, пулеметы, спрятанные за фарами, меняющиеся автомобильные номера, встроенный в дверцу телефон, «радарный экран» и так далее. Для аутентичности Aston Martin пригласил Криса Корбаулда (Chris Corbould), специалиста по спецэффектам, работавшего в 14 фильмах об агенте 007.

Впервые Aston Martin DB5 появился именно в «Goldfinger» (1964 год). Впоследствии Джеймс Бонд пользовался машиной еще шесть раз: в фильмах «Шаровая молния» (1965), «Золотой глаз» (1995) , «Завтра не умрет никогда» (1997) и трех фильмах с Даниэлом Крейгом — «Казино Роял»(2006), «Скайфол» (2012) и «Спектре» (2015). Среди полутора десятков автомобилей, так или иначе задействованных в приключениях неутомимого агента, именно этот наиболее прочно ассоциируется с Бондом.

Все 25 экземпляров ретробондомобиля будут построены вручную и сразу же будут отправлены покупателям, которых не испугает цена «раритета» — 2 750 000 фунтов стерлингов ($3 530 000). Первую машину передадут владельцу в 2020 году. Кроме этого, дополнительно будет построено еще три экземпляра, один из которых останется в музее компании Aston Martin, другой уедет на студию EON, выпускающую все фильмы о Джеймсе Бонде, а третий будет продан на благотворительном аукционе.

Учитывая объявленную розничную цену на уникальные Aston Martin DB5 Goldfinger, можно предположить, что суммы на аукционе будут семизначными.