Красная ветка метро в Петербурге опять встала из-за упавшего на рельсы пассажира

Из-за упавшего на пути пассажира движение поездов по красной ветке петербургского метрополитена дало сбой днём 21 августа. От «Кировского завода» до «Проспекта Ветеранов» линию парализовало.

Как рассказали в пресс-службе подземки, около 13:30 горожанин упал с платформы на станции «Кировский завод». Очевидцы сообщают, что мужчина жив, у него разорвана одежда. Поезда временно ходили по первой линии только от «Девяткино» до «Нарвской». В справочной метро сообщили, что сейчас движение уже восстановлено.

Напомним, 19 августа движение поездов по красной ветке также временно прекратили из-за упавшего на рельсы мужчины в военной форме.