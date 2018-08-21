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Город
21.08.2018 13:38
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Стихия обошла Петергоф стороной. Нижний парк открыли после штормового предупреждения

Как «Фонтанке» рассказали 21 августа в пресс-службе музея-заповедника, закрытый из-за непогоды нижний парк Петергофа снова готов принимать посетителей. 

Парки Петергофа, Александрии, Ораниенбаума и Стрельны оказались закрыты утром из-за метеопредупреждения, полученного от МЧС. Дожди и сильный ветер до 12 метров в секунду могли сделать прогулки опасными. 

Однако шторм обошел Петергоф стороной, и парк открыли даже раньше, чем планировалось, – в полдень вместо второй половины дня.

Напомним, что непогода пришла в Петербург в ночь на вторник. Из-за сильного ветра пострадали 42 дерева. Кроме того, десятки автомобилей оказались повреждены из-за упавших на них деревьев и фонарных столбов.  В пригородах Петербурга 8 тысяч человек остались без электричества. Также непогода внесла коррективы в движение транспорта – в ОЖД объявили о двухчасовых задержках из-за поваленных деревьев.

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