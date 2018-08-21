В отношении экс-дилера Bombardier открыто конкурсное производство. Имущество компании оценили почти в 700 млн рублей

ООО «Росан-Мотоспорт», которое до недавнего времени было официальным дистрибьютором техники канадской Bombardier Recreational Products в России, признано банкротом. Как следует из материалов портала раскрытия информации, опубликованных 21 августа, в его отношении открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре.

Имущество компании насчитывает 1376 снегоходов, квадроциклов, гидроциклов, родстеров, лодочных моторов и багажных коробов. Его оценили в 684,3 млн рублей.

ООО «Росан Мотоспорт» вместе с ООО «Росан трейд» входило в ГК «Росан». С 2007 года обе компании принадлежали Роману Каневскому и Андрею Кушулю. В 2012 году «Росан трейд», по данным СПАРК, стал принадлежать виргинскому офшору Kerinea Ltd, а «Росан Мотоспорт» — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции.

Неприятности у холдинга начались в 2016 году. Федеральная налоговая служба по результатам выездной проверки доначислила компании налоги на 1,7 млрд рублей. Сразу после этого «Росан трейд» запустил процедуру ликвидации. Компания перестала быть дилером Bombardier, уступив это право московской компании FORMULA 7.