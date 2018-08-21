Дело о пытках в отделе полиции Петербурга дошло до суда. Потерпевшим жгли ноздри и обливали спину кипятком

Невский суд Петербурга принял к рассмотрению уголовное дело о пытках в 70-м отделе полиции. Обвинение предъявлено шестерым.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, Следственный комитет завершил расследование двух эпизодов, связанных с незаконным задержанием и выбиванием показаний сотрудниками уголовного розыска. По версии обвинения, в апреле и мае 2017 года оперативники применили необоснованное насилие к подозреваемым в хранении наркотиков и краже. Мужчинам, как следует из материалов, жгли ноздри и поливали спину кипятком в надежде добиться признания.

Одним из потерпевших является сотрудник охранной фирмы «Вежливые люди». Она оказывала услуги букмекерской конторе Greenbet на улице Дыбенко. Задержание мужчины сопровождалось разгромом заведения и, по версии следствия, последующими пытками.

Действия полицейских квалифицированы по статьям 286 УК «Превышение должностных полномочий с насилием», 292 УК «Служебный подлог», 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями», 161 УК «Грабеж», 222 УК «Незаконный оборот оружия». Осенью 2017 года были арестованы и.о. замначальника 70-го отдела полиции Михаил Антоненко, оперуполномоченные Кирилл Бородич, Александр Ипатов, Сергей Котенко, бывшие замначальника того же отдела Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков.

Невский суд принял дело к производству и, как следует из картотеки, на 23 августа назначил заседание по продлению меры пресечения.