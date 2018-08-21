«Подиум зрелой красоты» приглашает моделей 50+

Портал для старшего поколения «Баба-Деда» начинает набор непрофессиональных моделей старше 50 лет. Их первое дефиле состоится 7 октября 2018 года, в день 25-летия Благотворительного Центра «Хэсэд Авраам», совместно с которым в этот раз проводится «Подиум зрелой красоты».

«Один из крупнейших благотворительных центров Петербурга в этом году отмечает юбилей, он пройдет в новом креативном пространстве ARTPLAY, что позволит пригласить гораздо больше зрителей, а значит, наше социально-культурное мероприятие выйдет на уровень массового городского события. «Подиум зрелой красоты» становится все более популярным не только среди людей старшего поколения, поддержать наших моделей приходят их друзья и близкие. Растет и число заявок на участие, в прошлый раз конкурс был пять человек на место. Для этого показа нам предстоит отобрать 60 моделей», – говорит Анастасия Лазибная, директор портала для старшего поколения «Баба-Деда» и автор идеи Подиума.

Заявки от желающих принять участие в «Подиуме зрелой красоты» должны сопровождаться мотивационными письмами (письмо в свободной форме, объясняющее желание потенциального участника проекта принять участие в Проекте), их необходимо прислать с 21 по 28 августа по электронному адресу info@baba-deda.ru

А тем, кто желает посетить модное дефиле, необходимо зарегистрироваться.