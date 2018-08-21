Полиция расследует дело о домогательствах российских спортсменов к финским волейболисткам

Министр по делам Европы, спорта и культуры Финляндии Сампо Терхо написал письмо своему португальскому коллеге по поводу домогательств, которым якобы подверглись финские волейболистки на Европейских университетских играх, проходивших в Португалии.

Как сообщает правительство Финляндии 21 августа, Сампо Терхо попросил министра образования Португалии Тьяго Брандао Родригеса отнестись к делу «с необходимой серьёзностью». В письме он также отметил, что полиция Финляндии уже начала расследование и работает совместно с португальскими властями.

«Я и весь финский спортивный мир шокированы и сожалеем о домогательствах по отношению к финским спортсменкам на соревнованиях, организованных в Португалии. Финляндия с нулевой толерантностью относится к домогательствам в спорте», – заявил Терхо. Финляндия даже готова поделиться с Португалией своей практикой по борьбе с преследованиями, отмечается в сообщении правительства.

Напомним, что о случае стало известно в конце июля, когда Студенческая спортивная федерация Финляндии обвинила Европейскую спортивную ассоциацию университетов (EUSA) в замалчивании преступлений. Финские волейболистки рассказали о домогательствах со стороны российской команды. Россию на играх представляла команда Дагестанского государственного университета. По данным СМИ, спортсмены из Дагестана объяснили случай недопониманием из-за языкового барьера.