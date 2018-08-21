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Общество
21.08.2018 12:53
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Настя Рыбка больше не хочет говорить о вмешательстве России в американские выборы. Доказательства она отдала Дерипаске

Анастасия Вашукевич, известная также как Настя Рыбка, заявила, что Олегу Дерипаске были переданы аудиозаписи, на которых он якобы обсуждал возможность влияния на волеизъявление американцев. Об этом 21 августа сообщает агентство Associated Press. 

По словам девушки, она не собирается впредь поднимать эту тему. Вашукевич отметила, что передача аудиозаписей проходила не на безвозмездной основе, и бизнесмен пообещал ей «кое-что». При этом она не стала отвечать на вопрос, остались ли у нее копии. В ответ Вашукевич лишь пожала плечами. 

Кроме того, она не стала комментировать содержание аудиозаписей, которые она сделала во время встреч с бизнесменом. По ее словам, если американским журналистам интересна эта тема, то они должны обратиться к самому Дерипаске. 

Ранее Вашукевич настаивала, что у нее есть подтверждение российского вмешательства в американские выборы в виде почти 16 часов аудиозаписей. Они якобы подтверждают факт встречи Дерипаски с американцами для обсуждения избирательной кампании. Ранее она сообщала, что готова предоставить аудио, если ей помогут выбраться из тюрьмы Таиланда, куда она попала за организацию секс-тренингов на территории королевства. Агенты ФБР хотели опросить девушку, однако таиландские власти запретили им это делать. 

О личном знакомстве Рыбки и Дерипаски заговорили после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, обратившего внимание на содержание Instagram-страницы девушки. После жалоб олигарха суд заблокировал доступ к 14 постам в соцсети и 7 роликам на YouTube. 

Вашукевич предала огласке свое присутствие на яхте Дерипаски, принимавшего в норвежских водах вице-премьера Сергея Приходько. Дерипаска подал иск к Рыбке и Лесли в Усть-Лабинский суд по месту своей регистрации, который взыскал с Рыбки и ее гуру Алекса Лесли по 500 тысяч рублей. Приходько после скандала ушел с поста вице-премьера и не получил должность в новом кабмине. Ему нашли место в аппарате правительства РФ.

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