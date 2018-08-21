В Петербург везут коноплю в промышленных масштабах

На рынок Петербурга выходит компания ООО «Коноплекс Продукты Питания», продвигающая принципы системы здорового питания на основе продуктов из этого растения. Она входит в российский агропромышленный холдинг по выращиванию посевной конопли.

На данный момент под брендом "Коноплянка" производится шесть позиций: конопляное, облепиховое, горчичное, тыквенное, льняное и подсолнечное масло. В августе начали продавать ядра конопли — в виде очищенных семян и нутриентной смеси семян. По итогам 2018 года компания планирует довести объем производства масла до 300 000 кг, семян — до 1 млн кг. Выращивают культуру на полях Рязани и Пензы.

«Семена конопли — источник растительного белка, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот», – поясняет производитель и напоминает: на Руси семена употреблялись в пищу самостоятельно и в виде каши, а конопляное масло активно использовали во время поста и при ежедневном приготовлении пищи.

При этом компания подчеркивает, что ее товары выпускаются из промышленных сортов конопли, которые бесполезно, например, курить.