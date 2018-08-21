КПРФ взяла в осаду Госдуму, где министр Топилин агитирует за рабочую старость

Парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе в Госдуме сопровождаются уличной акцией протеста. Министр труда Топилин к голосу толпы глух, он хочет вернуть времена СССР.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, днем 21 августа сторонники Коммунистической партии обступили подходы к Госдуме в Охотном Ряду и вербально и визуально говорят категорическое «нет» пенсионной реформе.

Протест приурочен к парламентско-общественным слушаниям. Их начал министр труда Максим Топилин, который назвал повышение пенсионного возраста вынужденной мерой. По его мнению, обязательство работать женщинам до 63 лет, а мужчинам до 65 компенсирует острые социальные проблемы России, например, низкую рождаемость. Топилин привел в пример советские времена, когда на одного пенсионера приходилось четыре-пять работающих граждан.

Настроение уличной акции задал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его убеждению, президент Путин не имеет права подписываться под реформой, которую не поддерживают 90 процентов населения.

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Пенсионный возраст планируется начать поднимать с 2019 года. Реформа прошла первое чтение благодаря парламентскому большинству «Единой России», остальные партии ее не поддержали. Второе чтение намечено на сентябрь.