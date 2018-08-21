Комитет по транспорту покинули сразу четверо руководителей. Вместо них петербургскими перевозками займется телевизионщик с Дальнего Востока

Смольный покинули первый заместитель председателя комитета по транспорту Елена Осинцева, глава СПб ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов, а также два его заместителя Дмитрий Процкий и Максим Эмм. Эту информацию «Фонтанке» 21 августа официально подтвердили в комитете по транспорту.

Как рассказали в ведомстве, у Елены Осинцевой закончился срок служебного контракта, а Владислав Самойлов покинул свой пост 20 августа по соглашению сторон. Его замы перестали быть госслужащими еще с 1 августа. Исполняющим обязанности директора «Организатора перевозок» назначен Владимир Шведченко, о котором на официальных сайтах комитета и службы пока нет никакой информации. Как выяснила «Фонтанка», Шведченко приехал в Петербург из Хабаровска, где с 1999 по 2014 год возглавлял отделение государственной телерадиокомпании (ГТРК) на Дальнем Востоке. Информацию подтвердили в пресс-службе учреждения. К общению с прессой бывший телевизионщик оказался не готов.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Фонтанки» уже экс-директор учреждения Владислав Самойлов сообщил, что у него три месяца неиспользованного отпуска и что он намерен отдохнуть. Он подтвердил, что расстался с комитетом по соглашению сторон, но раскрыть какие-либо подробности оказался не готов. В комитете этого также не сделали. Самойлов возглавлял ГКУ «Организатор перевозок» с 2014 года. Учреждение занимается координацией работы городского и пригородного пассажирского транспорта.