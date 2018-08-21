Федеральные телеканалы отключили «Яндекс» от своего эфира. Поисковик обвиняют в пособничестве «пиратам»

Российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. Потери от использования контента «пиратами» превышают доходы от стриминга через поисковик.

О разрыве отношений телевизионщиков с «Яндексом» сообщает 21 августа «Коммерсант». В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал.

Эфиры через сервис поисковика «ТВ онлайн» велись с весны 2017 года в качестве эксперимента. Вещатели предоставляли «Яндексу» свои плееры в надежде повысить доходность трансляций, но вышло наоборот, заявили представители телеканалов. Сервисами поисковика пользовались организаторы «пиратских» сайтов, перетаскивая стриминг телеканалов на свои площадки. Потери от утечки контента в «Национальной медиа группе» оценили в сотни миллионов рублей.

«Яндекс» пособничество теневым ретрансляторам отрицает, официальные претензии в свой адрес – тоже.

В «Газпром-медиа» входят НТВ, ТНТ, ТВ-3 и другие телеканалы, «Национальная медиа группа» объединяет Рен ТВ и Пятый канал.