В Тверской области найден насильник, убивший с особой жестокостью петербургскую школьницу. Он только что отбыл 15 лет за такое же преступление

Следственный комитет по Тверской области задержал 61-летнего местного жителя Сергея Щербакова. Ему вменяют убийство 14-летней петербурженки, приехавшей на летние каникулы в Осташковский район к родственникам. Она пропала 18 августа, а нашли ее с вырезанными органами через двое суток. «Фонтанка» узнала, что подозреваемый недавно освободился из колонии особого режима, где отбыл 15 лет за такое же преступление. Тогда, в 2002 году, он убил женщину и отрезал у нее груди.

По информации наших коллег из СМИ Тверской области, 20 августа полицейские Твери и оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России нашли подозреваемого в редком по жестокости убийстве 14-летней школьницы из Петербурга.

По данным «Фонтанки», Кристина проживала в Приморском районе и окончила 7-й класс в Петербурге. В деревню Осташковского района Тверской области она приехала на отдых к своим родственникам. Заявление о ее исчезновении поступило в полицию около 22 часов 18 августа, после того как она днем поехала кататься на велосипеде и не вернулась.

Как стало известно нашему изданию, в поисковой операции принимал участие ее родственник, который и обнаружил тело. Жертва лежала в строительной бытовке недалеко от деревни Жар. Эксперт насчитал 15 ножевых ранений. Помимо этого, в протоколе осмотра указано, что у ребенка вырезаны половые органы.

Эта трагедия имеет предысторию. Нашему изданию достоверно известно, что задержанный Щербаков не просто дважды ранее судим. Если в 1996 году он был осужден за банальную кражу на 4 года, то в октябре 2002 года судья Тверского областного суда Андреев приговорил Щербакова к 15 годам колонии особого режима. И тогда, как 20 августа 2018 года, ему вменяли убийство с особой жестокостью. Согласно прежнему вердикту, он отрезал молочные железы своей знакомой в общежитии Вышнего Волочка. Освободился Шербаков 8 мая 2017 года. Как и 16 лет назад, он перед истязанием насиловал.

20 августа подозреваемый уже дал признательные показания. Со слов нашего собеседника в полиции Твери, они односложны: «Был пьян, не совладал с собой, признаюсь».

– В отличие от установленной процедуры, когда при признании подозреваемого спрашивают, раскаивается ли он, здесь задать такой вопрос следователь посчитал оскорбительным, – прокомментировали «Фонтанке».

– Для кого оскорбительным? – на автомате спросил журналист.

– Для родителей ребенка, для себя, для вас, в конце концов, – ответил наш знакомый.