В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

На юге Швеции недалеко от аэродрома Роннебю упал истребитель Jas 39 Gripen, сообщают 21 августа Силы обороны страны.

Пилот успел катапультироваться, прежде чем самолёт рухнул в лес. Лётчика госпитализировали, однако он чувствует себя хорошо.

Как пишет шведское радио SVT со ссылкой на оборонное ведомство, крушение произошло в результате столкновения с птицей в 9:45. На месте работают спасатели и спасательный вертолёт.

По данным Afftonbladet, производитель истребителя Saab отказался комментировать инцидент.