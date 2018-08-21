Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской республикой, где убили российских журналистов

На военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке заключено соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Центральноафриканской республикой (ЦАР). Об этом 21 августа пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Документ подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из ЦАР Мари Ноэль Койяра. Шойгу напомнил о сотрудничестве с африканской страной еще в 1960-70-е годы. Тогда в ЦАР работали около 150 советских специалистов. Правда, в первую очередь не военных, а экспертов в области медицины, сельского хозяйства, геологии, образования и спорта.

Напомним, в ЦАР сейчас работает группа журналистов, в которую входит и представитель «Фонтанки». Они расследуют обстоятельства гибели режиссёра-документалиста Александра Расторгуева, журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко. Они были убиты неизвестными в ЦАР в ночь на 31 июля. Как сообщили в Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании. Местные власти на контакт с россиянами пока идут неохотно.