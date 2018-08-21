Еще два проекта Setl City приняли участие в конкурсе «Золотой Трезини»

Setl City

Жилые комплексы «Притяжение» и «Фортеция» компании Setl City прошли отбор экспертов и включены в список номинантов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

ЖК «Притяжение» представлен в номинации «Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса». «Притяжение» – это новый современный жилой комплекс бизнес-класса на побережье Большой Невки. Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2021 года.

В проекте представлен широкий выбор планировок, в том числе видовые квартиры с просторными террасами на верхних этажах. В составе комплекса – семь 9-этажных корпусов, которые спроектированы зеркально относительно друг друга и образуют уютные полузамкнутые дворы.

ЖК «Притяжение» удачно расположен между исторической и деловой частью города. Это обеспечит жителям доступ к насыщенной и разнообразной инфраструктуре – детским садам, школам, лицеям, культурным объектам и ресторанам. В жилом комплексе также предусмотрены собственный детский сад на 200 мест и коммерческие помещения, расположенные на первых этажах.

Setl City

ЖК «Фортеция» представлен в номинации «Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса». «Фортеция» — это новый проект Setl City на Тулонской аллее в Кронштадте, в живописном месте с видом на Финский залив.

Малоэтажный комплекс будет возведен возле Яхтенной площади и пристани – таким образом, у жителей появится уникальная возможность прогуливаться и отдыхать на берегу залива рядом с собственным домом.

Setl City

Микрорайон, где возводится «Фортеция», обеспечен социальной и торгово-сервисной инфраструктурой: неподалеку расположены школа, детский сад, продуктовые магазины. В жилом комплексе представлены различные метражи и планировки, в том числе эксклюзивные квартиры с каминами на верхних этажах или возможностью обустроить собственную сауну. Жилье сдается с чистовой отделкой по обновленному стандарту Setl City – итальянские коллекции «Ваниль» и «Шоколад» в светлой или темной цветовой гамме. Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2020 года.

Напомним, ранее к участию в конкурсе были допущены три других проекта компании: ЖК Stockholm, «Дом у Ратуши» и «Семь столиц».

Setl City

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 октября на сайте www.goldtrezzini.ru. Церемония награждения победителей конкурса пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.

Справка о компании Setl City

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК "Дом у Ратуши" – застройщик ООО "Фаворит Плюс", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/dom-u-ratushi/mortgage

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations