Матч «Зенит» – «Урал» стал самым посещаемым в 4-м туре чемпионата РПЛ

Игра «Зенит» – «Урал», прошедшая 19 августа в Петербурге, стала самым посещаемым матчем 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. На игру, по официальным данным, пришли 45 545 зрителей.

На втором месте – матч «Краснодар» – «Спартак», который посетили 34 302 человека. Замыкает тройку призеров игра «Крылья Советов» — «Локомотив» в Самаре, собравшая 31 652 болельщика.

Самой провальной с точки зрения посещаемости стала встреча в Москве «Динамо» — «Уфа», которая заинтересовала всего 6 125 любителей футбола.

Средняя посещаемость 4-го тура составила 21,5 тысячи зрителей, а в целом текущего чемпионата – 19,6 тысячи зрителей. Рекорд текущего сезона принадлежит пока матчу 2-го тура «Зенит» — «Арсенал», который собрал 47 004 зрителя.

Отметим, что средняя посещаемость чемпионата России по футболу в сезоне 2017/18 составляла 13 971 человек.