ЦБ снова начал закупать валюту миллиардами. Курс рубля сразу пошел вниз

Центробанк после шестидневного перерыва возобновил закупку валюты. Приостановка этого процесса была связана с обвалом курса рубля на фоне угрозы новых американских санкций.

Как следует из размещенных 21 августа регулятором материалов, 17 августа он с расчетом на 20-е число приобрел 17,5 млрд рублей. До этого покупка валюты в последний раз проводилась 8 августа – на 8,4 млрд рублей, а 7 августа — на 16,7 млрд рублей.

Немного оправившаяся после «американской угрозы» российская валюта резко пошла вниз. Рубль начал торги среды на уровнях 66,95 руб. за доллар, а после публикации информации о наращивании покупок валюты упал до 67,48 руб.

Как писала «Фонтанка», рубль начал ослабевать на финансовых рынках 8 августа на фоне новостей о введении новых антироссийских санкций. Однако в конце прошлой недели российская валюта укрепилась по отношению к евро и доллару.