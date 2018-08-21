Финский подросток украл у интернет-казино 250 тысяч евро

Воспользовавшись ошибкой информационной системы мальтийского интернет-казино, юный хакер из финского городка Форсса украл 250 тыс. евро (более 19 млн рублей). Об этом сообщает Yle.

В уездном суде Канта-Хяме 21 августа началось слушание дела о мошенничестве в особо крупных размерах, которое обнаружилось в июле 2017 года. Подсудимый – молодой человек 2000 года рождения, который нашёл брешь в информационной системе сетевой игровой компании. Из-за существующей ошибки клиент мог переводить одну и ту же сумму одновременно на онлайн-кошелек компании и на свой банковский счет.

Молодой человек совершал преступления ещё будучи несовершеннолетним, причём часть суммы он направил на счета отца и матери. Отцу сын перевёл в общей сложности 14 тыс. евро, мать получила от него 2,3 тыс. евро и мотоцикл за 5 тыс. евро. Так родители тоже стали фигурантами дела. Их обвиняют в отмывании денег.

Прокурор требует для юноши наказания в виде 1 года 8 месяцев тюрьмы, а для его родителей – условные сроки.