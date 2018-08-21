Два бруклинских козла прервали движение поездов в нью-йоркском метро

Два козла вышли на пути на открытом участке метрополитена Нью-Йорка в Бруклине. Об этом сообщила в своем Twitter нью-йоркская подземка.

Инцидент произошел в Бруклине, уточняется в сообщении. Двух козлов в нем называют «очень плохими мальчиками». Животных с путей пришлось убирать полицейским, а поезда временно пустили по другим рельсам. В метрополитене подчеркнули, что козлы находятся в безопасности и больше работе подземки не мешают.

New York Times выяснила — для того, чтобы убрать животных с путей, пришлось использовать транквилизатор. Как козлы оказались на рельсах, пока выясняется. По предварительной информации, они могли сбежать со скотобойни, которая находится неподалеку.