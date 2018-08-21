Из аэропорта Хельсинки открывается прямой рейс в Лос-Анджелес

Маршрутная сеть, связывающая главные воздушные ворота Финляндии с США, увеличится в следующем году. Национальный перевозчик Finnair весной 2019 года запустит рейс в Лос-Анджелес, Калифорния.

Как сообщили в компании 21 августа, это будет первый регулярный рейс до Лос-Анджелеса, на него поставят лайнер Airbus A350.

Сейчас прямые рейсы из Хельсинки есть до Чикаго, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Майами. Перевозчик также планирует увеличить число полётов в Калифорнию в следующем летнем сезоне.

Новый маршрут будут совместно обслуживать Finnair, American Airlines, British Airways и Iberia.