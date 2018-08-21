Город ураганит: поезда остановлены, машины покорежены, тысячи человек сидят без света

Петербург считает убытки от штормового ветра, который с легкостью валил деревья и обрывал высоковольтные провода. Многие не успели на работу вовремя из-за придавленных автомобилей и задержанных электричек.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

О непогоде синоптики предупреждали жителей Ленобласти, но крепко досталось и Петербургу. Ветер в основном прошелся по северным и восточным районам. Пользователи соцсетей публикуют последствия стихии.

Ночью 21 августа без света остались восемь тысяч жителей петербургских пригородов. Сертолово, Елизаветинку и Вартемяги отрезало от трансформаторов «Ленэнерго». Ветер покусился на 35-киловольтную линию электропередач, уточняет пресс-служба.

«Наши специалисты работают в районе Сертолово после технологического нарушения. Она осложняется продолжающимся штормовым ветром», – сетуют в «Ленэнерго».

С 10:30 предприятие перешло на особый режим работы, на оперативное дежурство выставлена 171 бригада. Погодные прогнозы пока неутешительны.

Пригороды оказались в частичной блокаде из-за поваленных на железнодорожные пути деревьев. ОЖД прогнозировала двухчасовые задержки. Вовремя не добралась электричка из Свири, остановилась «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, перекрыты ладожское и курортное направления. Задержаны поезда от станций Ладожское Озеро и Белоостров.

Информацию ОЖД подтверждают пользователи соцсетей:

«От Ладожского Озера было трудно доехать. Повсюду деревья, пришлось даже останавливаться и вместе с пассажирами оттаскивать упавшие деревья», – оставил в группе «ДТП и ЧП» сообщение неназванный очевидец, видимо, машинист.

В седьмом часу утра еще была перекрыта Дорога жизни перед Всеволожском. В Романовке тоже упало дерево, не работал светофор.

Петербургским районам досталось меньше, но последствия ветра заметны. Деревья падали на автомобили, припаркованные на проспектах Тореза, Энгельса, Суздальском, Кингисеппском шоссе, улицах Ольги Берггольц, Варшавской и многих других.

Варшавская улица Фото: ДТП и ЧП/vk.com

В фотоотчетах пользователей можно насчитать десятки поврежденных автомобилей. Судя по всему, петербургские деревья обладают снайперской точностью, почти каждое попадает в цель. По данным комитета благоустройства, за ночь в городе упали 42 дерева.

Стихия в основном прошлась по Выборгскому и Приморскому районам.

«Большинство деревьев убрано с дорог и распилено, порубочные остатки продолжаем вывозить», – заверили в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что во 2-м Рабфаковском переулке автомобилю «Форд Мондео» досталось от трухлявого дерева, верхушку которого давно спилили, но, вероятно, дали еще какое-то время постоять.

Подсчетом по-прежнему занимаются в дирекции по организации дорожного движения. Ветер с легкостью вырывал светофоры и дорожные знаки. Стекло «Пежо» разбито в Шушарах, на проезжую часть 3-го Верхнего переулка снесло светофор, знаки ремонтных работ тоже вредят автотранспорту.

Фото: ДТП и ЧП/vk.com

Прогноз на 21 августа обещает продолжение. В Ленобласти ветер разгонится до 22 метров в секунду, в Петербурге – до 20. Его сопроводят сильные дожди. По данным метеорадара, циклон медленно уходит на северо-восток и к 23 августа планирует покинуть Петербург и окрестности.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»