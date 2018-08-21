Нижний парк Петергофа закрыли для посещений из-за непогоды

Нижний парк Петергофа оказался закрыт из-за непогоды — ветер валит в Петербурге деревья, под напором стихии страдают даже фонарные столбы.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе музея-заповедника, нижний парк закрыли из-за метеопредупреждения, которое поступило им от МЧС. Спасатели предполагают, что в Петергофе во вторник могут пройти сильные дожди, а ветер до 12 метров в секунду сделает прогулки по территории опасными. В Петергофе пояснили, что если непогода все же обойдет заповедник стороной, то его откроют для свободного посещения во второй половине дня.

Напомним, ночью сильный ветер уронил в Петербурге 42 дерева. Падали также фонарные столбы, улетали части кровель и даже торговые палатки. В пригородах Петербурга 8 тысяч человек остались без электричества.