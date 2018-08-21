Обсуждение пенсионной реформы в Госдуме в режиме онлайн

«Фонтанка» ведет прямую текстовую трансляцию парламентско-общественных слушаний в Госдуме, посвященных пенсионной реформе. Во втором чтении резонансный законопроект рассмотрят в сентябре. В слушаниях 21 августа, помимо депутатов, принимают участие члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, а также представители субъектов Российской Федерации.

21 августа, 15:01 Лидер справедливороссов предложил повысить пенсионный возраст позже, чтобы это коснулось только нынешней молодёжи. Также он выступил с инициативой ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Пенсия, по его словам, должна исходить из трёх условий: возраст, стаж и условия работы. Фракция подготовила альтернативный законопроект.

21 августа, 14:60 После прочтения Вячеслав Володин тяжело вздохнул.

21 августа, 14:57 Миронов зачитывает стихи товарища по партии Вячеслава Иванова: Послушай, если сам не шаришь,

Какие люди нам нужны:

Умри до пенсии, товарищ!

Спаси бюджет своей страны! Паши, как вол, пока не сдохнешь,

Плати налоги и кредит.

Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?

Стонать Россия не велит! Согнись под грузом неотложных

И для державы важных дел.

Тебе и сдохнуть что ли сложно,

Чтоб стать обузой не успел? Умри, товарищ, не скучая,

На стройке или в борозде!

Запомни: отдых развращает!

А смерть достойная – в труде!

21 августа, 14:50 К трибуне подходит глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Он возмущён, что выступает пятнадцатым по счету.

21 августа, 14:47 Председатель правления «Союза пенсионеров России» Ирина Чернышова говорит о необходимости защищать интересы всех пенсионеров вне зависимости от того, работают они или нет. Чернышова в своем выступлении затрагивает проблему трудоустройства пенсионеров. Она отмечает, что в городе пожилым людям сложно устроиться на работу, а на селе это не представляется возможным. Председатель правления СПР предлагает всех предпенсионеров обучать работе через Avito и Юлу для развития программы самозанятости. «Нужно сделать такой пенсионный кодекс, который будет понятен всем людям», - говорит Чернышова и добавляет о необходимости ежегодной бесплатной диспансеризации для людей предпенсионного возраста.

21 августа, 14:44 Наконец звучат конкретные цифры. «Взносы, которые поступают за работающее население, составляют только 4,8 трлн рублей. Остальное — субсидии из федерального бюджета. «Эта сумма — более 3 трлн рублей, — сопоставима с консолидированным бюджетом 60 регионов нашей страны!» — говорит Неверов. По его словам, для сохранения выплат хотя бы на нынешнем уровне потребуется увеличить субсидии из федерального бюджета. «Уже сейчас система несбалансирована и ситуация будет лишь усугубляться», - подчеркивает он. «Можно отнять у богатых, поделить. На это времени много не надо. В 1917 сделали. Потом очень долго расхлёбывали», — резюмирует единоросс.

21 августа, 14:41 Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заметил, что россияне живут в хорошее время, потому что в Советском Союзе работники аграрного сектора не получали пенсию, а в 90-е все страдали от задержек. Неверов отмечает, что тех, кто выступает против реформы, через 35 лет уже не будет в политике. А перед ответственными депутатами сегодня стоит задача сделать экономику сильной. Призывает всех быть ответственными. «История проводимых реформ Витте и Столыпина показывает, как важно принимать сложные решения, которые обеспечивают движение вперед», - говорит Неверов.

21 августа, 14:33 Жириновский также добавил, что в ближайшие 10 лет неизбежен крупный конфликт, в котором мы будем задействованы. «Поэтому надо больше не о пенсиях думать, а о мобилизации населения, чтобы достойно встретить очередной удар», - сказал Жириновский.

21 августа, 14:22 Внезапно Жириновский перешел к обсуждению развода Петросяна и Степаненко. Володин смеется. Жириновский предлагает олигархам 99% состояния отдать в казну. Оставить себе двушку и зарплату в 50 тысяч. Перешел на крик, на чем и закончил выступление.

21 августа, 14:05 К трибуне выходит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Свою речь он начал спокойно и издалека - с философских размышлений о демократии и исторического экскурса. «Как же люди будут жить дольше, если мы их заставляем работать больше?» - вопрошает политик. По его мнению, люди должны больше отдыхать и радоваться жизни. Лидер ЛДПР предлагает дать людям возможность самим выбирать, сколько работать, а не устраивать «обязаловку» для всех. Такое чувство, что Владимир Жириновский пытается продвинуть идею революции. Вспомнил всех правителей, которых свергли.

21 августа, 14:04 Следующим к трибуне подходит ректор РАНХиГС Владимир Мау. Говоря о реформе, он высказывает мнение, что решение не просто назрело, но даже перезрело. «От реформы можно отказаться, но платить за это будут следующие поколения, а ответственность окажется на нас с вами», - сказал Мау и добавил, что решение о повышении пенсионного возраста не приняли только две страны мира - Россия и Туркмения.

21 августа, 13:56 Несмотря на то, что лидер КПРФ активно критикует реформу и главу минтруда Максима Топилина, он не предлагает альтернативного плана по повышению пенсий. «Говорят "денег нет”. Это самая большая ложь. У нас нет никакого дефолта. Вы бессовестно врете. Понастроили себе дворцов!», - бушует Зюганов. Ему напоминают, что время на выступление истекает. «Мы самая богатая страна, но вы сделали народ нищим», - резюмирует Зюганов и напоминает, что 2 и 22 сентября они проведут очередные общероссийские акции против пенсионной реформы. Кроме популистских заявлений Зюганов так ничего и не предложил

21 августа, 13:45 К трибуне выходит лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и начинает выступление довольно жестко. «Я считаю, это закон об отсталости страны, закон самый жестокий и циничный, который вносился в думу за последние 25 лет», - чеканит Зюганов. Зюганов возмущенно говорит, что был уверен: экономику будут поднимать с помощью олигархов и оффшорников. А оказалось, что положение страны поправят за счет и без того бедных пенсионеров, говорит лидер коммунистов.

21 августа, 13:38 Слово взял президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Шохин заявляет, что законопроект о реформе сырой. В частности, не представлены актуальные расчеты, нет анализа рынка труда. «Один из главных вопросов - насколько обоснованы те жесткие сроки перехода на новый пенсионный возраст, который прописаны в законе. Считаем, что обосновать эти цифры нужно более четко и подробно», - говорит он. «Мы категорически против того, чтобы работодатели под угрозой административного и тем более уголовного наказания сохраняли граждан предпенсионного возраста на рабочих местах. Нужны стимулы», - резюмирует Шохин.

21 августа, 13:33 Кузьминов солидарен с Кудриным по поводу отсутствия иного способа увеличить пенсии. «Главная претензия в том,что мы не начали это раньше и не предупредили заранее те группы населения, которые рассчитывали на то,что у них будет и зарплата и пенсия», - говорит он.

21 августа, 13:24 Следующим выступает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он говорит, что помимо пенсионного возраста нужно речь нужно также вести об изменениях в здравоохранении и говорить о комплексе мер по повышению продолжительности жизни. Соотношение средней страховой пенсии к средней зарплате, по его словам, снижается драматически. «При таком уровне обеспечения мы вернёмся в 1990-е годы. Мы обнулили все достижения "путинского времени"», - заявил он. Кузьминов отметил, что «если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастает на 2,6 млн человек к 2024, а к 2030 году практически треть населения нашей страны будут составлять люди старших возрастов».

21 августа, 13:18 «Сегодня те кто предлагают эти законы — не до конца понимают то, как живут люди с доходом в 20 раз меньше», — указал Шмаков.

21 августа, 13:14 Выступает председатель Федерации независимых профосоюзов России Михаил Шмаков. «90% членов профсоюза против данного законопроекта, который был принят в первом чтении», — заявил Шмаков. По его словам, законопроект имеет крайне трудную судьбу в том числе из-за нарушения регламента Госдумы — без предварительного обсуждения законопроекта комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. «Может тогда закрыть эту комиссию, чтобы она не была как ширма?» — говорит он.

21 августа, 13:10 Нилов также указывает на то, что информированность населения об Негосударственных пенсионных фондах и связанных с ними рисках низкая, в результате чего граждане теряют значительную часть своих доходов.

21 августа, 13:08 По итогам парламентско — общественных слушаний по совершенствованию пенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа по работе над поправками ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

21 августа, 13:04 Слово предоставили председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. 36-летний заместитель руководителя фракции ЛДПР начал очень бодро. На сегодня в комитет поступило больше 100 поправок. Нилов отмечает, что это немного, особенно для этой резонансной реформы. Часть поправок укладывается в концепцию законопроекта.

21 августа, 12:57 Володин задает Кудрину вопрос, который интересует почти всех россиян. «Могло ли правительство найти иное решение вопроса повышения пенсий?», - спрашивает председатель Госдумы. Кудрин отвечает, что по-другому быть не могло, но все это надо было делать 10 лет тому назад, более мягко, постепенно.

21 августа, 12:45 В первые годы после выхода на пенсию 65% пенсионеров продолжают работать, говорит Кудрин. Такого нет ни в одной стране мира. Ещё 15% выходящих на пенсию, никогда не работали. Ещё одна тенденция - дефицит рабочих кадров в стране. В следующем году количество трудоспособного населения уменьшится на 500 тысяч человек.

21 августа, 12:39 По сути Алексей Кудрин практически один в один повторяет аргументы Максима Топилина. Если реформа не будет приведена в действие, страна обнищает, не будет денег на соцпроекты. «Мы должны увеличить продолжительность здоровой жизни и помочь человеку жить полноценной жизнью дольше. Также я поддерживаю инициативу о переобучении граждан предпенсионного возраста. Система переобразования еще не создана и ей нужно уделить внимание», - продолжает Кудрин.

21 августа, 12:37 Кудрин представил инерционный сценарий пенсионной системы при отсутствии реформы. Вердикт - ничего хорошего не будет, а система высосет из федерального бюджета все деньги. «Мы хотим, чтобы пенсии в конечном итоге составляли 60% до 70% от размера заработной платы. Если мы сейчас отказываемся от повышения пенсионного возраста,то мы перечеркиваем эти цели», - заявил председатель Счетной палаты.

21 августа, 12:33 Кудрин отмечает, что уровень жизни пенсионеров с 2011 года мечется между снижением и стагнацией. Пенсии перестали индексироваться. «По сути, мы подошли к черте», - заявляет он.

21 августа, 12:31 Володин говорит, что запланировано 28 выступлений. Наверняка кто-то захочет выступить дополнительно. Слушания, судя по всему, будут долгими. Слово предоставляется председателю Счетной палаты Алексею Кудрину. Володин в начале слушаний пошутил, что никто не решился занять кресло рядом с ним в ложе.

21 августа, 12:28 Мест в зале заседаний действительно хватило не всем. Многие слушают Топилина стоя, в том числе депутаты Госдумы.

21 августа, 12:26 Топилин отмечает, что Россия осталась практически последней страной с развитой пенсионной системой и не принявшая решение о повышении пенсионного возраста. Развитые страны начали этим заниматься в 80-е годы.

21 августа, 12:20 «Если это решение не принять сейчас, то через 10 лет мы будем иметь еще большую разбалансированность. Мы не будем иметь достаточно количества средств для того, чтобы поддерживать программы развития дорожного строительства, поддержки медицины и так далее», - перечисляет Топилин.

21 августа, 12:19 Министр опять напомнил, что в начале действия пенсионной системы еще в советской России, в конце 50-х годов прошлого века, было пять работающих на одного пенсионера. В 1979 году 3,7 на 1 пенсионера. Теперь — два к одному. «С учётом уменьшения работающего населения и в трудоспособном возрасте в связи с явлениями 90-х годов, низкой рождаемостью… оно ещё будет несколько лет у нас уменьшаться», — заявил Топилин.

21 августа, 12:17 «Пенсионная система носит страховой и солидарный характер, поэтому устойчивость пенсионной системы зависит от поступлений от работодателей. Система должна развиваться в сторону развития страховых основ, а не за счет подпитки из федерального бюджета. Те изменения, которые принимались в 2012-2013 году, когда менялись требования к стажу - всё было направлено на обеспечение устойчивости системы», - продолжает выступление Топилин.

21 августа, 12:15 На трибуну поднялся министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Он указал на то,что повышение пенсионного возраста - вынужденная мера. «Настало время для того, чтобы изменить параметры пенсионной системы. Ключевая предпосылка - увеличение пенсий неработающим пенсионерам на тысячу ежегодно. Наша цель - обеспечить рост пенсии сверх темпов инфляции», - сказал министр.

21 августа, 12:10 Слушания начались. С приветственным словом выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Наш зал не вмещает желающих принять участие в общественно-парламентских слушаниях. В первую очередь хотелось бы поблагодарить тех, кто приехал. В зале сегодня только треть депутатов,они предоставили свои места приехавшим. Тема очень важная, у нас с вами прошел уже месяц с принятия законопроекта. Еще месяц мы можем вносить поправки, поэтому есть предложение наше обсуждение сейчас начать и выслушать в первую очередь правительство, которое инициировало этот проект», - предложил Володин.

21 августа, 12:01 За час до начала слушаний в Госдуме по пенсионной реформе возле здания парламента стали собираться протестующие с плакатами против повышения пенсионного возраста. К журналистам вышел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права поддерживать реформу, поскольку 90% населения категорически против нее

21 августа, 11:58 На слушания в Госдуму прибыли представители всех регионов РФ, в том числе 40 председателей региональных Законодательных собраний. Ради такого события большинство депутатов даже прервали свои отпуска, сообщает пресс-служба парламента. В общей сложности в мероприятии примут участие около 600 человек.

21 августа, 11:47 Накануне парламентских слушаний и подготовки законопроекта о повышении пенсионного возраста ко второму чтению «Единая Россия» два часа обсуждала предложения по его доработке. Предложили деньги коррупционеров и доплаты депутатов отправить в общую копилку, народам Крайнего Севера — льготы, каждому — ежегодную бесплатную диспансеризацию. Все предложения они есть в подборке «Фонтанки».