Microsoft заявил о попытке России повлиять на предстоящие американские выборы

Российские хакеры якобы создали несколько интернет-страниц, выглядящих как сайты их потенциальных жертв на предстоящих в ноябре выборах в конгресс. По решению суда шесть подозрительных доменных имен уже были аннулированы. Об этом заявило подразделение Digital Crimes Unit (DCU) компании Microsoft, которое занимается расследованием интернет-преступлений.

За созданием подозрительных сайтов стоит группа Strontium (или Fancy Bear, APT28), которая якобы связана с российским правительством. В частности, они открыли домены, имитирующие Международный республиканский институт, которым руководят сенаторы-республиканцы.

В Microsoft отмечают, что у них нет точной информации, для чего могли использоваться такие сайты и домены. Однако, по мнению корпорации, это напоминает тактику хакеров во время прошедших выборов в США и Франции.

Президент Microsoft Брэд Смит в комментарии Associated Press заявил, что подозрительная активность направлена на «подрыв демократии».

Напомним, что Strontium фигурирует также в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, группа которого занимается сбором информации о российском вмешательстве в американские выборы. По мнению следователей, именно Strontium была замешана во взломе почтовых ящиков национального комитета Демократической партии и кандидата от демократов Хилари Клинтон. Россия неоднократно отвергала обвинения о вмешательстве в волеизъявление американцев.