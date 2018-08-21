За ночь в Петербурге ветер уронил 42 дерева. Фонарные столбы тоже крушат машины
Комитет благоустройства Петербурга подвел итоги ураганной ночи. Ветер повалил десятки деревьев, пользователи соцсетей выкладывают фотоотчеты о погребенных автомобилях.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете, за ночь 21 августа из-за ветра упали 42 дерева, преимущественно в северных районах.
«В основном стихия затронула Выборгский и Приморский, – уточнили в пресс-службе. – Большинство деревьев убрано с дорог и распилено, порубочные остатки специалисты продолжают вывозить».
Пользователи соцсетей выкладывают десятки фотографий с поврежденными автомобилями. На них приземлялись не только деревья, но и фонарные столбы.
Ураган оставил без света восемь тысяч человек в пригородах Петербурга. Октябрьская железная дорога сообщает о двухчасовых задержках электропоездов на разных направлениях.
По прогнозам синоптиков, ветер продолжит бушевать 21 августа. В черте Петербурга он разовьет скорость до 72 километров в час, в окрестностях – до 80.