«Нужен ответ на правонарушения, где бы они ни совершались — от улиц Солсбери до судьбы Крыма». Великобритания требует от ЕС ввести санкции против России из-за дела Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант потребовал от Евросоюза последовать примеру США и ввести новые антироссийские санкции из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом 21 августа сообщает BBC.

Глава британского МИД заявил, что все страны должны ответить «на правонарушения, где бы они ни совершались — от улиц Солсбери до судьбы Крыма». Упомянул Хант и о сирийском конфликте, в котором, по его мнению, Россия играет не лучшую роль.

США ранее уже объявили о введении санкций против России из-за покушения на Скрипалей в Солсбери. В Великобритании считают, что экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены веществом «Новичок», разработанным в России. При этом в Москве причастность к инциденту отрицают.

Напомним, новые американские санкции вступают в силу 22 августа. Среди первых мер — запрет на продажу российским компаниям продукции двойного назначения. При этом Дональд Трамп накануне заявил, что может снять санкции с России, если Кремль согласится сотрудничать с Вашингтоном по вопросам урегулирования сирийского и украинского конфликтов.