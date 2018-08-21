Колпинскую школу обокрали перед началом учебного года. Неизвестные похитили из кладовки ноутбуки

В Колпино неизвестные обокрали школу №461, лишив учащихся компьютеров в преддверии нового учебного года.

Как стало известно «Фонтанке», заявление о преступлении в полицию поступило 20 августа. В нем говорится, что в учебном заведении обнаружили пропажу 9 ноутбуков Aquarius, каждый из которых стоит более 63 тысяч рублей, и 8 комплектов программного обеспечения Microsoft общей стоимостью более 102 тысяч рублей .

По предварительной информации, компьютеры и ПО были похищены тайно из кладовой в период с 6 по 20 августа. Общий ущерб оценили более чем в 630 тысяч рублей.

Напомним, для петербургских школьников новый учебный год начнется 3 сентября из-за выпавших на начало месяца выходных. За парты сядут 487 тысяч петербургских школьников. Первый звонок прозвучит для 58 тысяч первоклашек.