Дождь не воскресил велодорожку на Фонтанке. Следы сожженных дрифтерами покрышек остались

Ночной ливень не смог смыть следы на дорожной разметке в центре Петербурга, поврежденной при съемках видеоролика дрифтеров.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 21 августа на велодорожке от Замковой улицы до Пантелеймоновского моста сохранились следы выжженных покрышек лихачей, тестировавших накануне гиперкары Zenvo.

Гонщик Аркадий Цареградцев ранее заявил, что резину смоет дождь, или, в крайнем случае, можно прибегнуть к специальным средствам. Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Городского центра управления парковками, специалисты зафиксировали «некоторые повреждения» велодорожки.

Очевидцы заметили, что велодорожка повреждена от Замковой до Пантелеймоновского моста, длина этого участка составляет всего 257 метров. Квадратный метр разметки оценивается в 2,5 тыс. рублей. Стоимость утраченной может составлять 640 тыс. Видео заезда на гиперкарах по центру города также было опубликовано 20 августа. Два автомобиля датской марки Zenvo, которые можно увидеть в ролике, принадлежат петербуржцам Сергею Кабаргину и Аркадию Цареградцеву.