«В Питере - пить». В Петербурге неизвестный мужчина не выдержал лайфстайла по Шнурову

Неизвестный мужчина последовал завету из песен Сергея Шнурова и умер. Его жизнь прервалась в Василеостровском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, петербуржцы случайно нашли тело в складском помещении бывшего завода «Эскалатор» на Малом проспекте, 55, во время прогулки. Мертвый мужчина, 45 лет на вид, лежал на бетонном полу. Предположительно, он скончался от отравления алкоголем.

На погибшем были черные джинсы, ботинки и куртка, а также футболка с крылатым выражением Сергея Шнурова «В Питере – пить!».