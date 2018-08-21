В России «оживили» боевого робота из «Робокопа». Антропоморфную машину разработал «Калашников»

Концерн «Калашников» показал концепт прямоходящего антропоморфного робота на международном форуме «Армия-2018», который проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.

Как 21 августа пишет «Калашников Media», перспективная цель применения робота – решение инженерных и боевых задач. Точные характеристики пока не раскрываются. Доработанный вариант обещают показать на форуме в следующем году.

Пока о новинке известно немного. Робот весит 4,5 тонны и имеет руки-манипуляторы, которые способны переносить груз и держать оружие. Ноги приводят в движение электрические приводы. На голове, по некоторым данным, установлено бронестекло с защитой от пуль и осколков.









«Этот робот — наверное, одна из самых горячих новинок будущей «Армии». Сейчас это просто некая демонстрация того направления, в котором мы бы хотели идти. Мы понимаем, что есть роботизированные средства на гусеничном и колёсном ходу, точно так мы предполагаем, что будет такая же потребность в антропоморфных автоматических движимых системах», — заявил врио гендиректора концерна Владимир Дмитриев в интервью «Говорит Москва».

Источник РБК в «Калашникове» отметил, что робот уже получил рабочее название — «Игорек», но в пресс-службе концерна официально эту информацию опровергли.

Разработка «Калашникова» внешне походит на боевого робота ЕD-209 (Enforcement Droid series 209) из серии фантастических фильмов «Робокоп». Головная часть боевой машины, получившей прозвище «цыпленок», передвигалась с помощью двух ног на гидравлическом приводе.