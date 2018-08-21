Ночной ураган оставил без света восемь тысяч человек в пригородах Петербурга

Жители Всеволожского района утром 21 августа собирались на работу при свечах. Ночной ветер оборвал высоковольтную линию электропередач.

Архив/Александр Чиженок/Интерпресс

Как сообщает ГУ МЧС Ленобласти, утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об отключении электроснабжения в населенных пунктах Сертолово, Елизаветинка и Вартемяги с общим количеством населения 8 тысяч человек.

В «Ленэнерго» назвали «Фонтанке» причину отключений: «Наши специалисты ведут восстановительные работы в районе Сертолово после технологического нарушения на линии 35 киловольт в результате сильного ветра».

Работа аварийных бригад осложняется штормовым ветром. Он продолжается.

Накануне МЧС предупреждало, что в Ленобласти резко ухудшится погода. 21 августа синоптики тоже обещают ливни, грозы и ветер до 80 километров в час.

Поваленные деревья остановили пригородные электрички утром 21 августа. Задержка составит до двух часов, сообщает Октябрьская железная дорога.