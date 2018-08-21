Футбол закончился, болельщики остались: ещё двух нигерийцев отловили на пути в Эстонию

Приехавшие в Россию по паспорту болельщика африканцы вернутся на родину, несмотря на желание остаться в Европе. Как стало известно "Фонтанке", двое граждан Нигерии были задержаны пограничниками в Ивангороде в ночь на 21 августа.

27-летний Аканде Ибрахим Анджибола и 30-летний Патрик Мадука Мух пешком отправились в эстонскую Нарву, хотя из документов у них были только паспорта и Fan ID. Без шенгена путь их закончился уже на российском пункте пропуска.

В отношении иностранцев составили протокол о нарушении миграционного законодательства. Согласно ст.18.8 КоАП, теперь им грозит штраф в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Властям Нигерии пришлось изрядно потратиться на возвращение своих соотечественников из России после окончания чемпионата мира по футболу. На эвакуацию 355 граждан этой страны ушел 1 млн долларов. Отмечается, что все они изначально не планировали возвращаться на родину. Их перевозили в два захода: первый самолет вернул 20 июля 155 человек, второй – 5 августа ещё 200. Каждый рейс обошёлся государственной казне Нигерии примерно в 500 тыс. долларов. Местные власти заявляли, что большое количество сограждан улетали в Россию не ради футбола, а для получения убежища в Европе.