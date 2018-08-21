Петербургские электрички застряли из-за поваленных деревьев. Пассажиры помогают машинистам расчищать пути

Двухчасовые задержки пригородных поездов обещает Октябрьская железная дорога после ночного урагана под Петербургом.

Как сообщает пресс-служба ОЖД 21 августа, около семи утра на перегоне Юги – Лунгачи был задержан пригородный поезд № 6013 Свирь – Санкт-Петербург. «Причиной стало падение дерева в результате усиления ветра. Задержка поезда составит около 2-х часов», – уточняет пресс-служба.

По той же причине в 8:50 остановился поезд № 804 «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск.

Деревья перекрыли железную дорогу на ладожском и курортном направлениях. Задержаны поезда № 6802 Ладожское Озеро – Санкт-Петербург, № 6004 и № 6006 Белоостров – Санкт-Петербург. Время задержки – от 20 минут до двух часов.

В социальных сетях пользователи пишут, что на ладожском направлении пассажиры помогали машинистам убирать деревья с дороги.