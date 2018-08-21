Мусульмане празднуют Курбан-байрам

Мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения. В Петербурге центром празднования традиционно является Соборная мечеть на Петроградской стороне.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 21 августа площадь перед мечетью и окрестные улицы заполнили верующие. Молятся даже в подземном переходе возле станции метро «Горьковская».

В районе с утра образовались традиционные для таких дней пробки. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры предупреждали об ограничениях движения из-за «религиозного мероприятия городского масштаба». До 10 часов утра движение будет перекрыто по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской, а также по Крестьянскому и Конному переулкам. Корреспондент нашего издания отметил, что Конный переулок в этом году перекрыли специальными надолбами. В целом богослужение и праздник прошли без эксцессов.

Организацией праздника в этом году занимается Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Напомним, что в прошлом году почти 70 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Петербурге. На богослужении у Соборной мечети собрались порядка 45 тысяч мусульман. В Москве на праздничных мероприятиях насчитали почти 200 тысяч человек.

В Курбан-байрам верующие приносят в жертву барана, корову или другой домашний скот. При этом часть мяса раздается бедным. Праздник отмечает окончание хаджа — ежегодного паломничества в священную для мусульман Мекку.