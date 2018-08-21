Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения. В Петербурге центром празднования традиционно является Соборная мечеть на Петроградской стороне.
Как передает корреспондент «Фонтанки», 21 августа площадь перед мечетью и окрестные улицы заполнили верующие. Молятся даже в подземном переходе возле станции метро «Горьковская».
В районе с утра образовались традиционные для таких дней пробки. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры предупреждали об ограничениях движения из-за «религиозного мероприятия городского масштаба». До 10 часов утра движение будет перекрыто по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской, а также по Крестьянскому и Конному переулкам. Корреспондент нашего издания отметил, что Конный переулок в этом году перекрыли специальными надолбами. В целом богослужение и праздник прошли без эксцессов.
Организацией праздника в этом году занимается Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Напомним, что в прошлом году почти 70 тысяч человек приняли участие в праздновании Курбан-байрама в Петербурге. На богослужении у Соборной мечети собрались порядка 45 тысяч мусульман. В Москве на праздничных мероприятиях насчитали почти 200 тысяч человек.
В Курбан-байрам верующие приносят в жертву барана, корову или другой домашний скот. При этом часть мяса раздается бедным. Праздник отмечает окончание хаджа — ежегодного паломничества в священную для мусульман Мекку.
Справка:
Праздник Ид аль-Адха, как он называется по-арабски, приходится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа, или месяца совершения хаджа. От праздника разговения, или Ураза-байрам, Курбан-байрам отделяют 70 дней.
Согласно Корану, однажды перед пророком Ибрахимом (Авраамом) предстал ангел и передал тому веление Всевышнего: принести в жертву своего сына. Пророк со смирением подчинился, однако в последний момент нож не смог резать — так повелел Аллах. Вместо сына в жертву был принесен баран. Согласно исламской традиции, местом событий считается долина Мина неподалеку от Мекки.