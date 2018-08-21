В Петербурге и Ленобласти несколько детей пострадали от педофилов

Несколько случаев сексуальных притязаний на детей и подростков произошли в Петербурге и Ленобласти с мая по август этого года.

Как стало известно «Фонтанке», 20 августа в полицию обратился мужчина 36 лет. В заявлении он указал, что над его 15-летней дочерью во второй половине мая надругался неработающий житель Ленобласти 46 лет. Произошло это в селе Лодейнопольского района. По предварительной информации, поклонник юной девушки задержан.

В минувший четверг, 16 августа, в дачном массиве неподалеку от Мги неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. В полицию обратился ее отец. Подозреваемого разыскивают.

По данным нашего издания, в Петербурге женщина 43 лет пожаловалась на своего мужа-пенсионера. Она уверена, что мужчина с 8 по 12 августа в их квартире на Туристской совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней дочери. Правда это или нет, предстоит выяснить следователям и детским психологам.

Также «Фонтанке» стало известно, что в минувший понедельник полиция Кировского района области задержала безработного мужчину 32 лет по подозрению в совращении семилетней девочки. Задержанный проживает в Шлиссельбурге. По факту совершения действий сексуального характера в отношении ребенка возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.