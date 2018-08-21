Правительство может увеличить бюджетную субсидию нефтяникам для сохранения низких цен на бензин

Правительство может пересмотреть размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом 21 августа сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По данным РБК, предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос. Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре, уточняет источник, близкий к администрации президента.

Цены на топливо в России привязаны к экспортным, поэтому рост мировых цен на топливо спровоцировал повышение цен и на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, со следующего года правительство решило компенсировать нефтяникам из бюджета часть экспортной премии: в 2019 году — 60%, в последующие годы — половину.

По предварительным данным, в 2019 году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд руб., говорит источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, оговариваясь, что сумма зависит от цены на нефть и курса рубля.

В 2019 году Минфин ожидает профицит бюджета в 1,96 трлн руб., или 1,8% ВВП, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные проекта «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2019–2021 годы.

Нефтяные компании не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки, они хотят компенсировать за счет бюджета 100% экспортной премии, говорят два источника, близких к разным федеральным министерствам. Речь идет о примерно 200 млрд руб. в 2019 году, уточняет один из них. Другой вариант — снизить условную цену так, чтобы выросла премия, от которой считается компенсация.

Цены выросли впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2–3 руб. за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС.