«Зимней вишни» больше нет. Строители закончили сносить торговый центр в Кемерово

Здание горевшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово полностью снесли к утру 21 августа. Трансляцию работ на проспекте Ленина ведет сайт A42.RU.

Строители разобрали четырехэтажный торговый центр с кинотеатром, магазинами и детскими площадками, а также баню и котельную. На кадрах видно, что на месте ТРЦ остались горы строительного мусора, который вывозят грузовики.

Фото: Скриншот трансляции сноса ТРЦ с сайта A42.RU

По плану, на месте «Зимней вишни» появится сквер памяти жертв мартовского пожара, в котором погибли 60 человек. Как сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс», начальник главного управления по работе со средствами массовой информации Кемеровской области Роман Быков сообщил «Интерфакс», что сквер, который по плану должен появиться на месте «Зимней вишни», будет построен только после консультаций с родственниками погибших. Проект сквера еще утверждается.

Сносить ТРЦ начали в мае, но работы приостановили после вмешательства Следственного комитета, который не дал уничтожить улики. Разбирать «Зимнюю вишню» продолжили в середине июля.