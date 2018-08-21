Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть к российскому танкеру «Механик Погодин». Дорогу в порт Херсона преградил сотрудник СБУ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли попасть к задержанному на Украине танкеру «Механик Погодин». Представители Службы безопасности страны не пропустили миссию в порт Херсона, сообщили 21 августа в организации.

В ОБСЕ рассказали, что наблюдатели безуспешно пытались проехать в порт 17 августа. У ворот в нефтяной терминал путь преградил человек, который представился сотрудником СБУ и сказал, что необходимо получить предварительное разрешение администрации порта.

«ОБСЕ будет следить за ходом этого дела», — добавили в организации.

Заместитель заместитель постоянного представителя украинского президента в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что судно, на борту которого находятся 12 граждан России, останется в порту Херсона на три года. Судовладелец опасается силового захвата танкера.