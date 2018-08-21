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Общество
21.08.2018 08:18
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Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть к российскому танкеру «Механик Погодин». Дорогу в порт Херсона преградил сотрудник СБУ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не смогли попасть к задержанному на Украине танкеру «Механик Погодин». Представители Службы безопасности страны не пропустили миссию в порт Херсона, сообщили 21 августа в организации.

В ОБСЕ рассказали, что наблюдатели безуспешно пытались проехать в порт 17 августа. У ворот в нефтяной терминал путь преградил человек, который представился сотрудником СБУ и сказал, что необходимо получить предварительное разрешение администрации порта.

«ОБСЕ будет следить за ходом этого дела», — добавили в организации.

Заместитель заместитель постоянного представителя украинского президента в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что судно, на борту которого находятся 12 граждан России, останется в порту Херсона на три года. Судовладелец опасается силового захвата танкера.

Справка:

Танкер «Механик Погодин» был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки по заказу канадской компании «Oil Marine Shipping and Chartering Inc.» На борту находятся 12 членов экипажа, все они граждане России. После постановки судна к причалу таможня запретила ему покидать порт и разгрузиться. Власти Украины заявили, что намерены арестовать судно, поскольку оно принадлежит компании, которая находится под санкциями Киева. Танкер приписан к порту Петербурга.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», приписанное к Крыму, обвинив в незаконном пересечении границы. После этого российские пограничники начали задерживать уже украинские суда, следующие через Керченский пролив.

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