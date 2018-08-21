«Россети» провели в Дагестане масштабную операцию и выполнили за месяц объем инвестпрограммы за десять лет

«Россети» провели в Дагестане беспрецедентную операцию. Энергетики за месяц выполнили 10-летний объем инвестиционной программы местного филиала, рассказали «Фонтанке» в компании.

В масштабных работах, которые в «Россетях» называют первыми Всероссийскими учениями энергетиков, участвовали 2200 сотрудников 15 компаний группы из всех 78 регионов присутствия электросетевого холдинга. В том числе были задействованы около ста специалистов «Ленэнерго».

C 20 июля по 20 августа в Дагестане установили 8160 новых опор линий электропередачи, заменили 620 км традиционного провода воздушных линий на самонесущий, отремонтировали почти 400 трансформаторных подстанций и установили более 21 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Благодаря системе сбора данных о потреблении электроэнергии и новому оборудованию потери в районных сетях, на которых проводились мероприятия, снижены на 40%.

До сих пор потери в электроэнергетике Дагестана достигали 37 процентов – это рекорд среди всех субъектов РФ, а износ оборудования – 76 процентов. С начала года на сетях республики произошло 389 аварий. Электроэнергетику Дагестана отличают самовольное строительство, масштабное нелегальное энергопотребление и низкий тариф.

В «Россетях» заявляют, что, помимо снижения потерь электроэнергии, эффект от учений заключается в уменьшении аварийности на 10 процентов, на аналогичную цифру снизился уровень износа оборудования.