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Власть
21.08.2018 00:05
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Трамп рассказал, в каком случае готов снять санкции с России

Президент США заявил, что готов рассмотреть отмену антироссийских санкций, но только при условии выполнения нескольких условий. Подробности Дональд Трамп рассказал 20 августа в интервью Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что Россия должна сотрудничать с США в том, что касается решения сирийского и украинского конфликтов. В противном случае речи о снятии ограничений быть не может, заявил Трамп.

Напомним, сегодня стало известно, что американский Конгресс рассматривает возможность смягчения новых санкций против России.

Справка:

О новых санкциях против России стало известно 8 августа, а 14-го проект постановления опубликовал Конгресс США. Американцы собираются ограничить деятельность восьми российских банков на территории США: Внешэкономбанка, Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Кроме того, законодатели предлагают запретить инвесторам приобретать новые российские гособлигации сроком обращения свыше 14 дней.

Новые санкции коснутся и энергетической сферы. В частности, Америка собирается ограничить инвестиции в энергетические проекты за пределами РФ стоимостью выше 250 миллионов долларов США, в которые вкладываются российские компании. Наказание последует и за любое участие в новых нефтедобывающих проектах на территории России, которые оценят в 1 миллион долларов и выше.

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