Трамп рассказал, в каком случае готов снять санкции с России

Президент США заявил, что готов рассмотреть отмену антироссийских санкций, но только при условии выполнения нескольких условий. Подробности Дональд Трамп рассказал 20 августа в интервью Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что Россия должна сотрудничать с США в том, что касается решения сирийского и украинского конфликтов. В противном случае речи о снятии ограничений быть не может, заявил Трамп.

Напомним, сегодня стало известно, что американский Конгресс рассматривает возможность смягчения новых санкций против России.