Обнажённая блондинка заставила ставропольского судью снять чёрную мантию. Скандальное видео станет причиной отставки

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 21 августа рассмотрит заявление судьи Юрия Макарова о прекращении полномочий по собственному желанию. Оставить чёрную мантию Макарову, судя по всему, придётся из-за не обременённой одеждой блондинки.

Как пишет в своём телеграм-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, героем опубликованного на прошлой неделе ролика с голым визитом на автозаправку является именно председатель Октябрьского районного суда в Ставрополе Юрий Макаров.

На кадрах видно, как из белой иномарки выходит мужчина вместе с обнажённой девушкой. Вместе они заходят в магазин, где дама покупает алкоголь, в это время её спутник снимает процесс на мобильный телефон.

Юрий Макаров ранее заявил телеканалу «Рен ТВ», что, несмотря на то, что номера машины на видео совпадают с его, на кадрах просто похожий человек. «Я склоняюсь к мнению, что это пиар некий, хайп. Там есть только определенные сходства на ролике. Ни жена, ни друзья мои не опознают меня», — сказал он.

Однако через несколько дней Макаров написал заявление об отставке по собственному желанию. Его заявление рассмотрят 21 августа.