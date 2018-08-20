Информацию о городских подземельях объединили. В Петербурге появился фонд геологической информации

В Санкт-Петербурге создан фонд геологической информации, предоставляться она будет бесплатно. Такой порядок вступил в силу с 17 августа.

Новый городской фонд призван накапливать геологическую информацию (как первичную, так и обработанную) в отношении участков недр местного значения. По письменной заявке сведения из фонда вправе получить выполняющие геологоразведочные и научно-исследовательские работы компании и предприниматели (в объеме, необходимом для выполнения поставленных задач), лицензированные пользователи недр и участники конкурсов, а также студенты, аспиранты, образовательные и научно-исследовательские организации. Материалы должны предоставляться в электронной форме или путем ознакомления с бумажным документом с правом изготовления выписок и выкопировок. Также можно запросить информационные справки. «Плата за предоставление геологической информации не взимается», – отмечается в положении, подписанном первым заместителем председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денисом Матвеевым.

Вместе с тем подчеркивается, что пользователи не вправе передавать полученные материалы третьим лицам. Более того, предоставившие первичную информацию недропользователи могут в течение трех лет определять условия ее использования, в том числе в коммерческих целях. Права обладателей обработанной (интерпретированной) геологической информации о недрах защищаются в течение пяти лет. По истечении этих сроков права на данные об участках недр местного значения переходят к Петербургу. При этом обладатели могут использовать информацию «любыми не запрещенными законодательством способами».

По данным самого комитета, подземное пространство Северной столицы насыщено сооружениями различного назначения и глубины заложения: «Санкт-Петербург находится в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях из-за широкого развития неустойчивых обводненных грунтов, весьма чувствительных к воздействию различных техногенных факторов. На отдельных участках подземные воды могут оказывать крайне негативное влияние на инженерные сооружения, фундаменты и подвалы зданий, водопроводные сети и коммуникации, канализационные коллекторы и тоннели метрополитена, нередко приводя к их преждевременному износу и разрушению», – отмечается в докладе об экологической ситуации.