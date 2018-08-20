Австрийские учёные выяснили, что домашние свиньи запоминают хозяина в лицо

Домашние свиньи умеют распознавать человеческое лицо и затылок. Об этом в ходе эксперимента узнали ученые из Венского университета.

Как пишет издание «N+1» 20 августа, в исследовании приняли участие 33 свиньи, которые жили с людьми минимум два года.

Животным предложили получить угощение, яблочную дольку, нажав рылом на стеклянную панель, к которой прикрепили фотографии женских лиц и затылков. Испытуемых разделили на две группы, одним выдавали лакомство только при выборе лица, другим — затылка. Фотографии с десятью разными женщинами периодически меняли.

31 участник эксперимента показал способность узнавать лица. Учёные выяснили, что для распознавания животные используют не отличие затылка от лица, а образ лица целиком со всеми его чертами.

Способностью к распознаванию лиц обладают и овцы: они умеют не только отличать своего хозяина от чужака, но и узнавать по фотографии знаменитостей.