Американский Конгресс заинтересовался связями советника Трампа по нацбезопасности и россиянки Бутиной, задержанной в США

Несколько конгрессменов от Демократической партии потребовали выяснить, сообщал ли советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон о своих контактах с арестованной россиянкой Марией Бутиной. Об этом 20 августа пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Обращение с таким требованием главе аппарата Белого дома Джону Келли направили заместитель главы комитета по надзору палаты представителей Элайджа Каммингс и заместитель главы подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч. Они пишут, что в СМИ сообщалось об участии Болтона в 2013 году в работе круглого стола по вопросам либерализации оборота оружия. Дискуссию организовала Мария Бутина, спонсировала мероприятие российская организация «Право на оружие».

Напомним, Бутина была задержана в США 15 июля по подозрению в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента. Джон Болтон был недавно назначен советником Дональда Трампа по национальной безопасности. В прессе его называли «ястребом», считается, что он крайне негативно настроен по отношению к России и другим странам, с которыми США вступает в конфликты. Так, именно Болтон недавно заявил, что американские власти подозревают Китай, Россию, Иран и Северную Корею в желании вмешаться в выборы в Конгресс в ноябре. При этом Болтон приезжал в Москву для подготовки саммита Путина и Трампа в Хельсинки, а также передавал предложение о новой встрече.