СМИ: Валерий Меладзе попросил о грузинском гражданстве

Певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. Об этом 20 августа сообщает местное информагентство GHN. Источники ТАСС уже уточнили, что Меладзе собирается сохранить и российское гражданство.

Меладзе сейчас находится в Батуми, 18 и 19 августа он принимал участие в концертах в честь певца и актера Вахтанга Кикабидзе, а накануне сообщил в своем инстаграм, что Грузия его приветствовала «флагами» (имелась в виду одежда, вывешенная для сушки на улицах).

Отметим, с 15 августа уроженцы Грузии имеют право обратиться к властям с просьбой восстановить их гражданство — вступили соответствующие изменения в законодательство. Предложение действует до 2020 года.

Валерий Меладзе родился в Батуми в 1965 году, там же окончил музыкальную школу, так что он критериям соответствует.