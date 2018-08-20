В американской армии к 2020 году появятся ведомые беспилотные автоколонны

Армия США заказала 70 беспилотных военных грузовых автомобилей. Как сообщает 20 августа издание Breaking Defense, машины должны поступить в армию к 2020 году.

Из беспилотных грузовиков сформируют несколько колонн для перевозки различных грузов. При этом головной автомобиль в колонне будет управляться водителем. Американские военные подчеркивают, что использование беспилотных грузовиков снизит потери среди личного состава — транспортные колонны часто подвергаются нападениям. Также бойцы освободятся для решения других задач.

Компания Oshkosh уже занимается оборудованием десяти грузовых автомобилей M1075 PLS системами управления компании Robotic Research — они превращают обычную машину в беспилотную. До конца 2019 года автомобили пройдут испытания.

Отметим, в 2014 году в США уже проводили испытания первых беспилотных автоколонн. Грузовики успешно проехали по заданному маршруту. Со всеми задачами грузовики справились — так, они уверенно объезжали стоящие на обочине машины и пешеходов.