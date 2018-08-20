Google хотят засудить из-за слежки за пользователями. Иск подал Наполеон

В незаконном отслеживании передвижений миллионов пользователей обвинил гражданин США Наполеон Патаксил корпорацию Google. Соответствующий иск он подал в окружной суд Северного округа Калифорнии, пишет 20 августа Reuters.

В жалобе указано, что Google незаконно собирал данные о перемещениях истца. Слежка продолжилась и после того, как Патаксил сменил смартфон с Android на iPhone. Пользователь установил несколько приложений Google, которые фиксировали геолокацию.

Патаксил планирует, что статус иска в будущем будет изменён на коллективный. О том, во сколько американец оценил причинённый ему ущерб, не сообщается.

На прошлой неделе Associated Press опубликовало исследование, в котором говорилось, что сервисы Google записывают историю местоположения владельца смартфона, даже если тот отключил эту функцию в настройках конфиденциальности.