С экс-подрядчика «Санкт-Петербург Арены» через суд требуют еще 80 млн рублей

Компания «Мостостроительный отряд №19» подала иск на 79,8 млн рублей к ООО «Инжтрансстрой-СПб». До 2015 года «Мостоотряд №19» вел на стадионе «Санкт-Петербург Арена» работы по монтажу крыши. Информация об исковом заявлении размещена на сайте картотеки электронных дел.

Помимо стадиона, компания «Мостоотряд №19» работала на таких знаковых объектах, как КАД и Западный скоростной диаметр. В 2015 году в отношении компании началась процедура банкротства, а ее название появилось в одном из уголовных дел, связанных со строительством стадиона.

Ранее с «Инжтрансстрой-СПб» 289,5 млн рублей взыскал Смольный. С 2016 года количество исков, поданных к одному из главных экс-строителей стадиона на Крестовском острове, достигло 122, а общая сумма требований превысила 4,5 млрд рублей. «Инжтрансстрой», в свою очередь, через суд пытается добиться от городского комитета по строительству 2,64 млрд рублей.