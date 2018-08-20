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20.08.2018 21:55
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Обманули на две флешки. Генпрокурор ЦАР поставил на место российских журналистов, приехавших расследовать убийство коллег

Петербургские журналисты, которые находятся в Центральной Африке, столкнулись с первым барьером в ходе своего неофициального расследования убийства съёмочной группы, чьи тела были найдены в конце июля. Бюрократии предшествовала хитрость.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», 20 августа генеральный прокурор Центральноафриканской республики Tambo Didier Eric встретился с журналистами и заявил, что единолично ведёт расследование гибели россиян, а также констатировал, что у представителей прессы нет полномочий самостоятельно запрашивать у властей информацию о следствии. Разговор с прокурором вышел эмоциональным и этому предшествовал ряд событий, которые позволяют сделать вывод, что правоохранительные органы обманули корреспондентов, выманив у них нужные им сведения. 

17 августа журналисты обратились в прокуратуру ЦАР с просьбой о помощи — посодействовать в получении биллингов сим-карт, которые Орхан Джемаль и Александр Расторгуев купили в стране. Эта информация могла дать представление о передвижениях съёмочной группы. Просьба была встречена с пониманием, журналистов заверили в поддержке, записали номера телефонов, а затем сказали купить две флешкарты, пообещав, что в понедельник утром отдадут их с записанными данными. 

В понедельник, 20 августа, журналистам сказали, что биллинги готовы, но забрать их можно у генпрокурора, который захотел встретиться лично. Окрылённые успехом, корреспонденты продиктовали ещё два имеющихся у них номера телефона и отправились к генеральному прокурору. Но здесь их ждал сюрприз. 

Tambo Didier Eric заявил, что единственным результатом взаимодействия может быть вот эта ознакомительная встреча, рассчитывать на другую форму сотрудничества с правительством ЦАР было бы наивным со стороны репортёров. Другими словами, Tambo Didier Eric оказал честь, приняв журналистов в своём кабинете, хотя, пока идёт следствие, делать этого он не в праве, якобы этого не позволяют законы республики.  Прокурор также подчеркнул, что его помощник не имел полномочий запрашивать биллинги и передавать их российским журналистам.

Беседа вышла эмоциональной, журналисты попросили вернуть флешки, за которые заплатили 12 тысяч франков (20 долларов), но получили отказ. Аргументы о том, что МИД России в лице Марии Захаровой надеется на результативность репортерской группы, вызвали улыбку у Tambo Didier Eric, равно как и попытка пригрозить жалобой в посольство. 

Корреспондент «Фонтанки» находится в ЦАР с 12 августа. Поездка группы репортёров финансируется РИА «ФАН». Журналисты считают своей задачей понять ситуацию в стране, где 30 июля были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, прибывшие для съёмок фильма о российской частной военной компании. Корреспонденты аккредитованы правительством Центральноафриканской республики, за бумагу, дающую право работать на территории страны, было заплачено по 160 долларов с человека. Для охраны были выделены жандармы с оружием, но за бензин журналистов просят платить дополнительно. 

О первых результатах работы в ЦАР, о том, как из номера пятизвёздочного отеля украли зонтик, а солдат Национальной армии в присутствии своих командиров запросил за разговор две месячных зарплаты, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

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